All’Ariosto si balla il "Don Chisciotte"

Uno dei capolavori del genere classico, il "Don Chisciotte", è in scena stasera alle 20,30 al Teatro Ariosto. Lo spettacolo, prodotto dal Nuovo Balletto Classico, è certamente uno tra i più amati del pubblico. Viene presentato in due atti e quattro scene, con musica di Minkus, coreografia di Marinel Stefanescu - per quanto riguarda le prime scene di entrambi gli atti - e di Marius Petipa. In palcoscenico più di 40 ballerini, i più esperti della Compagnia Nuovo Balletto Classico nei ruoli principali e solistici affiancati dagli allievi più grandi della scuola. Tra gli interpreti della compagnia: Martina Dall’Asta, Cela Leonard, Finaurini Victor, Morra Marika, Osmanaj Eugert. Al termine dello spettacolo sono protagonisti gli allievi della scuola Professionale di Nbc nel debutto della nuova coreografia contemporanea firmata Hektor Budlla. Biglietto intero 20 euro, al botteghino del teatro e su www.liveticket.it