Allarme accoglienza Si cercano trenta posti per minori stranieri non accompagnati

Anche in seguito all’omicidio del 18enne tunisino del 31 maggio scorso in stazione, la Prefettura di Reggio ha emesso un avviso pubblico, rivolto a cooperative sociali ed enti del terzo settore, per l’accoglienza sul territorio di minori stranieri non accompagnati. Gli interessati alla procedura negoziata possono renderlo noto entro il prossimo 10 agosto. L’aggiudicazione del servizio è prevista con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell’atto a firma del prefetto Maria Rita Cocciufa si specifica che l’interpello ha per oggetto un massimo di 30 posti complessivi presso strutture ricettive temporanee della provincia, per l’accoglienza di minori di età non inferiore ad anni 14 e "l’erogazione dei relativi servizi amministrativi e alla persona". Secondo le ‘regole di ingaggio’ dell’avviso, nelle strutture è infatti prevista la presenza di un addetto alla vigilanza, un medico, uno psicologo e vanno organizzate lezioni di lingua italiana. Il presunto periodo di affidamento va dal primo settembre prossimo al 31 agosto 2024.

Il prezzo a base d’asta è di 54,73 euro (iva esclusa), pro capite al giorno, a cui si aggiungono 0,027 euro al giorno per ciascun minore per la scheda telefonica e 2,50 per il pocket money, elementi questi non soggetti a ribasso. I migranti accolti in provincia di Reggio, secondo il modello “diffuso” per piccoli gruppi sono circa 1.400 (di cui 200 minori). Gli alloggi disponibili sono 260. Proprio due giorni fa però il prefetto, visto il trend costante degli arrivi, ha deciso di sondare anche la disponibilità degli hotel.