Allarme affitti per gli stranieri "Anche se parlano il dialetto c’è resistenza verso i migranti"

di Tommaso Vezzani "Puoi anche parlare il dialetto ma se hai una sfumatura della pelle o dei capelli diversa dalla nostra si crea una resistenza. Sembra incredibile". Il sociologo Matteo Rinaldini, oltre che docente Unimore, è il presidente del centro interculturale Mondinsieme. Lo abbiamo intervistato perché la sua associazione conosce bene il mondo migrante, una delle fasce più colpite dall’emergenza-affitti, oggetto della nostra inchiesta. Professor Rinaldini, di che cosa si occupa esattamente Mondinsieme? "Promuoviamo processi di integrazione e dialogo interculturale tra vecchi e nuovi cittadini. Essendo in contatto con varie associazioni di migranti e non, abbiamo intercettato varie storie relative alla questione abitativa". Che cosa fa la vostra associazione in questo senso? "Noi non lavoriamo in senso assistenziale, cerchiamo di coordinare le varie associazioni con le realtà del territorio, quindi conosciamo la parte più (mi passi il termine) ‘avanzata’ della popolazione migrante: gente che ha già fatto un percorso di integrazione, è in Italia da molto tempo e fa parte di associazioni strutturate. Non è la parte più problematica, perciò colpisce molto che nell’ultimo periodo faccia molta fatica a trovare casa: è gente che ha un’integrazione elevata, lavorativamente non ha problemi e ha un lungo permesso di soggiorno, se non proprio...