Allarme agricoltura: "Senza un successore a rischio chiusura l’80% delle aziende"

"A rischio chiusura l’80% delle aziende agricole in provincia di Reggio senza successore". È l’allarme che emerge da un’indagine svolta da Agri2000. I dati raccolti nel territorio dell’Emilia, una delle zone a maggiore produzione agricola in Italia, evidenziano come quasi il 75% degli imprenditori agricoli sopra i 50 anni non abbiano ancora trovato un successore a cui affidare l’attività. Il 50% degli intervistati over 50 ha dichiarato che probabilmente la propria azienda nel futuro sarà venduta, mentre il 40% sarà affittato. L’83% delle aziende senza successore non sta al momento neanche tentando di individuarlo, mentre al 62% non interessa individuarlo neanche in futuro.

Elaborando questi risultati sulla base dei dati del 7° Censimento generale dell’agricoltura – secondo Agri2000 Net – in Emilia-Romagna, potrebbero chiudere appunto circa 30.000 imprese su un totale di circa 43.000 gestite da over 50 attualmente in attività. Il motivo principale che emerge dalle risposte dei produttori è la scarsa redditività dell’azienda che dissuade gli imprenditori dalla voglia di continuare a portare avanti l’impresa, anche se molti degli interpellati (70%), sostengono che l’elemento “passione” avvicina e spinge i giovani verso questa attività difficile, ma stimolante e ricca di opportunità

L’analisi è stata presentata a margine della premiazione di AgriManager 2024, assegnato all’impresa che ha saputo effettuare il passaggio generazionale con successo. Per la provincia di Reggio se lo è aggiudicato la cooperativa La Collina per la sua continua propensione all’innovazione e il passaggio generazionale effettuato con successo. Un’impresa nata nel 1975 da una “famiglia allargata” composta da 13 persone, di cui 12 ragazzi ed un prete, andata ad abitare in una stessa casa per coltivare terreni e realizzare opere sociali. Dopo 50 anni, effettuato ricambio generazionale, La Collina è ancora fedele alle origini ed innovativa, un punto di riferimento per il territorio.

La scelta è avvenuta al termine del progetto di crescita imprenditoriale promosso dalla società di servizi Agri2000 Net in partnership con Emil Banca e che ha coinvolto 1.600 imprese delle province emiliane di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Il premio è stato consegnato al presidente della Collina, Andrea Ferretti, dal vicedirettore generale di Emil Banca, Gianluca Pavan e dal responsabile di Progetto AgriManager, Camillo Gardini, in un incontro in cui sono intervenuti anche l’assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi, il presidente di Confcooperative Terre D’Emilia, Matteo Caramaschi e agli assessori del Comune di Reggio Carlotta Bonvicini (ambiente) e Lanfranco de Franco (casa e politiche sociali).

"Per evitare di chiudere l’azienda – ha detto il responsabile di progetto AgriManager Camillo Gardini – è sempre più importante passare dalla mentalità di produttori a quella di imprenditori". Al premio era associata anche la donazione di prodotti agroalimentari per un valore di mille euro alla Cooperativa Sociale San Giovanni Bosco, ente del terzo settore del territorio.