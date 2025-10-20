Reggio Emilia, allarme per due zaini sospetti: arrivano gli artificieri

La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
ReggioEmilia
CronacaReggio Emilia, allarme per due zaini sospetti: arrivano gli artificieri
20 ott 2025
DANIELE PETRONE
Cronaca
È scattato il protocollo d'allarme anti-bomba per gli oggetti abbandonati in via delle Fiamme Gialle, di fianco al comando provinciale della guardia di finanza e al Provveditorato, nonché di fronte alla caserma del comando provinciale dei carabinieri

Reggio Emilia, 20 ottobre 2025 - È scattato il protocollo d'allarme anti-bomba per due zaini ritenuti sospetti, abbandonati in via delle Fiamme Gialle, di fianco al comando provinciale della guardia di finanza e al Provveditorato, nonchè di fronte alla caserma del comando provinciale dei carabinieri.

A dare l'allarme del ritrovamento sarebbe stata un'insegnante. Le forze dell'ordine, come da prassi, hanno avvertito gli artificieri che stanno arrivando da Bologna e hanno fatto evacuare circa 40 persone dal provveditorato e spostato personale di alcuni uffici adiacenti della finanza.

Intorno alle 17 potrebbero scattare le operazioni di ispezione ed e eventuale bonifica, con una possibile chiusura della strada tra Corso Cairoli e Corso Garibaldi. Tra le ipotesi, potrebbero trattarsi di due zaini di colore verde, riconducibili ad alcuni alpini che li avrebbero dimenticati durante l'adunata del weekend a Reggio.

