Allarme degrado e occupazioni: "Si sono impadroniti di un palazzo. Noi residenti abbiamo paura"

"Da sei mesi, notte e giorno, occupano il cantiere. Qui dentro portano oggetti rubati come biciclette e altro, consumano droga e si fanno da mangiare. Siamo stanchi e abbiamo paura. Ci sono anche entrati in casa...".

È lo sfogo di Alessia Davoli, 20 anni, residente in zona stazione, che denuncia la pesante situazione di degrado in via Pirondi, al civico 11, dove c’è in costruzione una nuova palazzina.

"I lavori sono iniziati da circa un anno – racconta la giovane – Ma vanno a rilento, tant’è che da sei mesi si vedono gli operai una volta ogni tanto. Così, gruppi anche di dieci persone, tutti senzatetto e sbandati, si sono appropriati dello stabile rompendo la recinzione del cantiere ed entrando indisturbati. L’azienda costruttrice ha avuto una proroga di tre anni, non si può continuare così".

I cittadini dei condomini attorno hanno paura e definiscono la situazione "invivibile, inaccettabile e pericolosa". Tanto che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso è pure divampato un incendio. "Forse stavano cucinando con un fornelletto – continua Alessia – o peggio ancora preparavano il crack. Mi sono svegliata di soprassalto perché la mia camera si affaccia sul palazzo in costruzione e ho sentito dei rumori. Poi sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia. Qui non dormiamo più, c’è un viavai di persone e di tossici".

Gli episodi nel tempo si sprecano. "Poco tempo fa ci sono entrati in casa, c’eravamo io e mia madre da sole. Abbiamo avuto paura, ma siamo riusciti a mettere in fuga l’intruso. Siamo dovuti ricorrere al montaggio delle inferriate alle finestre, siamo come barricati in casa nostra. Tanti residenti quando provano a parlare con queste persone, loro rispondono come se fosse la normalità, come se fosse davvero casa loro. Le forze dell’ordine? Polizia ed Esercito passano, ma non si fermano. Quindi questi sbandati continuano ad agire indisturbati. Non ne possiamo davvero più".

Daniele Petrone