Allarme di notte per una fuga di gas in casa

Soccorsi mobilitati in piena notte, alle 3 circa da un ragazzo inquilino e due sorelle di Gela di passaggio, in vacanza, per un sospetto episodio di intossicazione da gas o da fumo che ha interessato una persona all’interno di una abitazione di via Montefiorino, a Reggio.

Dopo il grande spavento per i residenti, per fortuna, la persona anziana coinvolta dall’allarme non è risultata essere in condizioni critiche e non c’è stata la necessità di essere trasportarla all’ospedale.

Gli esami all’interno dell’abitazione avrebbero poi fornito elementi chiari sulla possibile presenza di monossido di carbonio, anche se potrebbe esserci stata anche l’azione di fumo o altro gas, forse derivante dagli effetti di un fuoco acceso per riscaldamento.