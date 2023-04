Allarme disturbi alimentari Tanti giovani chiedono aiuto

Non sono confortanti i numeri emersi dall’attività degli ambulatori del Centro salute mentale dell’area nord reggiana, che comprende i distretti di Guastalla e Correggio.

L’altra sera, a palazzo ducale di Guastalla, si è tenuto un incontro sui disturbi alimentari nei giovani, evidenziando come sia evidente un abbassamento dell’età media dei ragazzi assistiti, con una percentuale elevata di minorenni. I numeri evidenziati dal dottor Marco Trevia, direttore Servizio salute mentale area nord Azienda Usl reggiana, sono chiari: nel distretto di Guastalla risultano seguiti 27 giovani, di cui 25 donne. Tredici di loro sono minorenni. E non va meglio nel distretto correggese, con 29 persone assistite nell’apposito ambulatorio, di cui 27 donne, due maschi, di cui diciotto giovanissimi non ancora maggiorenni, con età fra i 14 e i 17 anni.

"Cala l’età media dei giovani che manifestano l’insorgere del problema. La voglia di farsi riconoscere dagli altri, di non restare indietro soprattutto dal punto di vista estetico – ha detto il dottor Trevia – rischia di fare emergere una forte dose di insicurezza. Una situazione legata al… valore dell’immagine, a cui contribuisce anche l’uso dei social da parte dei ragazzi. L’immagine corporea diventa un elemento centrale, che porta al controllo del corpo per controllare sé stessi. Occorre che i nostri ragazzi imparino a crescere quando si sentono di farlo, non quando glielo si chiede".

Presentati dall’assessore comunale Alessandra Medici, sono intervenuti anche docenti ed esperti in materia. Il prof. Antonio Palatano ha confermato l’impegno dell’istituto comprensivo guastallese nel progetto "Il benessere fa la differenza", realizzato insieme alla collega Gloria Vezzani. L’attività si svolge anche attraverso una corretta informazioni sulle caratteristiche del cibo e sul loro apporto energetico.

Antonio Lecci