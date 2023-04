Allarme esternalizzazioni Il Comune ‘affida’ due asili E la Cgil chiama Landini

di Daniele Petrone

Tanto tuonò che piovve. Nella terra del Reggio Approach e degli asili più belli del mondo, il Comune ha deciso alla fine di esternalizzare i servizi scolastici di due scuole ‘0-6 anni’ in città ad una cooperativa sociale. Un temporale che squarcia il rapporto tra municipio e sindacati i quali sono sul piede di guerra tanto che tra qualche giorno arriverà il leader nazionale della Cgil, Maurizio Landini.

Il primo lampo che preannunciava la bufera fu nel marzo scorso quando il segretario generale della Cgil reggiana Cristian Sesena denunciò l’intenzione di ‘privatizzare’ il sostegno per risparmiare. Il giorno successivo alla tempesta, l’assessore all’educazione Raffaella Curioni aveva provato a rasserenare dicendo che "non vi fosse alcuna volontà di smobilitare", ma che comunque si fosse "in cerca di una soluzione visti i vincoli di finanza pubblica e gli aiuti sperati che dal Governo di Roma stentano ad arrivare".

Il nodo non è la volontà, ma l’aspetto economico; come ha già riportato il Carlino, il Comune ha sforato di ben seicentomila euro il tetto di spesa per il personale. Questo significa che rischia il blocco delle assunzioni se il municipio non riuscisse a rientrare nel budget entro fine 2023. Da qui, la necessità di tagliare.

Nel corso di queste settimane si sono tenute diverse assemblee sindacali e sono state aperte le trattative col Comune per scongiurare le esternalizzazioni che andrebbero inevitabilmente a minare la qualità dell’insegnamento e dei servizi che offrono le scuole reggiane da sempre fiore all’occhiello internazionale. I sindacati si sono detti assolutamente contrari, ma la decisione ormai è stata presa tanto che il Comune nelle prossime settimane provvederà a convocare le famiglie degli alunni interessati delle due scuole, per comunicare la scelta.

Il tema è assai caldo perché sul tavolo, ballano anche i contratti a tempo determinato che – per il subentro della cooperativa – non verrebbero così rinnovati.

Cgil, Cisl e Uil hanno già convocato una mobilitazione interregionale per il 6 maggio prossimo a Bologna per sensibilizzare sui nodi irrisolti del mondo del lavoro con una serie di istanze. Il giorno prima però, la Cgil reggiana ha indetto un’assemblea generale dove il relatore sarà il leader nazionale Maurizio Landini che, da profeta in patria, affronterà anche la spinosa questione delle esternalizzazioni nelle scuole reggiane dopo aver inaugurato in mattinata una mostra sulle ex Reggiane allo spazio Gerra. Per il 10 maggio è stata già fissata inoltre un’ulteriore assemblea dei tre sindacati provinciali della funzione pubblica per tirare le somme e soprattutto mettere a punto una strategia su come agire. Non è escluso – come già paventato dai sindacati preoccupati da due mesi a questa parte – che si scenda in piazza a protestare.