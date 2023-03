Allarme esternalizzazioni Il Comune sfora il budget "Ma il sindaco mesi fa aveva escluso i tagli"

di Nicola Bonafini

"L’amarezza più grande? In realtà sono due. La prima è che siamo partiti con grandissimo ritardo nell’affrontare un tema spinoso e decisamente complesso. La seconda? Che se non c’erano i sindacati che sollevavano la questione, non se ne sarebbe parlato". La preoccupazione tra i sindacati della scuola e della funzione pubblica non accenna a placarsi. L’allarme lanciato ieri sui media con la diffusione di un comunicato stampa riguardo al rischio di un restringimento dei servizi pubblici e in certi comparti addirittura di un’esternalizzazione, riecheggia ancora nella città culla delle scuole.

Lo stesso segretario generale della Cgil, Cristian Sesena lo scandisce a chiare lettere: "Non siamo disponibili ad accettare passivamente l’esternalizzazione di una nostra eccellenza come il ”sostegno”. Se gli insegnanti opedagogisti saranno forniti da una cooperativa andrà persa,tra le altre cose, la possibilità di una vera integrazione dell’alunno all’interno della classe, al netto della professionalità di chi sarà chiamato a operare in un contesto comunque più precario. Se la volontà del Comune è quella di aprire le danze su privatizzazioni e terziarizzazioni sacrificando il “Reggio Approach” per far quadrare i conti, ci opporremo e mobiliteremo".

Un focus particolare e delicato è quello sulla scuola dell’infanzia e dei nidi in cui il rischio di dare in ‘outsourcing’ alcuni servizi – in particolare quello legato agli insegnanti di sostegno per i bimbi con disabilità – appare concreto. "Questa è una battaglia che stiamo portando avanti ormai da più di dieci anni a livello nazionale – spiega Paolo Consolini, responsabile organizzativo per le politiche 0-6 anni del dipartimento Funzione Pubblica della Cgil di Reggio – Da decenni, ormai, chiediamo lo scorporo di queste spese (quelle relative alla scuola dell’Infanzia che è comunale e non statale, ndr) da quelle legate alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. Diciamo che la legge del 2010 che impone i tetti di spesa, per una ragione o per l’altra si è sempre riusciti a disinnescarla, non ultimi gli ultimi due anni ‘grazie’, si fa per dire, al Covid. Ma oggi i nodi sono venuti al pettine".

E che nodi, con un ‘fuori budget’ a sei cifre che deve essere riportato al di sotto del ‘cap’. Sì, ma come? "Nell’incontro che abbiamo chiesto con il Comune, ci sono state poste due strade. Quella della ‘leva politica’, ossia cercare di intercedere con il Governo per arrivare, anche lì, a scorporare quelle che sono le spese legate ai contratti a tempo determinato per i Comuni, o tenersi pronti ad esternalizzare – aggiunge Consolini –. Eppure il sindaco Vecchi, solo a febbraio, alla Consulta per la scuola aveva detto che le esternalizzazioni non erano all’ordine del giorno. Cos’è cambiato? Lo vorremmo sapere anche noi. I tempi sono stretti. Se dovesse andare male l’attività ‘diplomatica’ con il Governo, e si decidesse di non procedere alle esternalizzazioni, dove si opereranno quei tagli per rientrare dal tetto di spesa? Domande al momento senza risposta".

Per questo martedì prossimo le rappresentanze sindacali si ritroveranno per valutare una serie di azioni concertate: "Dovremo mettere in campo strategie che diano visibilità a questa problematica e alle possibili soluzioni. Anche, eventualmente, scedndere in piazza".