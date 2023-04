Allarme fuga di gas in centro storico, tre cittadini danno l’allarme e chiudono la strada

Tragedia sfiorata ieri mattina in centro storico a Scandiano in via Magati per una fuga di gas vicino ad alcune abitazioni. Provvidenziale l’intervento di tre volontari dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri) che, per motivi di sicurezza, hanno impedito ai cittadini di transitare nell’area interessata.

L’allarme alla centrale del 115 è stato lanciato verso le 10 da Giuliano Bellentani. "Sono uscito dal mio studio e una signora mi ha riferito che sentiva un forte odore di gas – dice Bellentani –. Ho subito chiamato i vigili del fuoco. Abbiamo vissuto alcuni momenti di paura e preoccupazione perché qualcuno aveva avvertito l’odore di gas già dalle 8, ma la situazione di pericolo non era stata ancora segnalata".

I vigili del fuoco e un tecnico Ireti sono subito arrivati sul posto. E’ stato scoperto che il problema era causato da una tubatura danneggiata, all’esterno di un’abitazione, probabilmente urtata da un’auto. I vigili del fuoco hanno appurato che si era verificata una perdita di gas metano all’esterno di un alloggio in cui vive una donna anziana.

Giuliano Bellentani spiega che l’allarme "è poi rientrato, ma in un primo momento cinque persone in transito vicino alla casa sono state allontanate per precauzione. Fondamentale la collaborazione anche di Marco Marzocchini e Marco Bedeschi: siamo volontari dell’Anc e insieme abbiamo chiuso via Magati e avvisato dell’emergenza anche le persone provenienti da piazza Fiume. E’ stato necessario bloccare via Magati poiché inizialmente era impossibile capire da dove provenisse la perdita di gas. Fortunatamente il guasto è stato velocemente ripristinato". Matteo Barca