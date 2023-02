Allarme furti nelle case Rubate medaglia d’oro e grandi armi da taglio

Ancora furti in abitazioni nella Bassa. Resta la ’consolazione’ di alcuni blitz sventati dalle segnalazioni dei gruppi del ’Controllo di vicinato’. Ma è ancora alto il numero di furti e intrusioni nelle abitazioni. In un caso i ladri hanno rubato oggetti vari, tra cui una medaglia d’oro vinta in un concorso, nell’abitazione di un pensionato residente a Pieve di Guastalla. Gli intrusi, nel blitz, avevano messo le mani pure su alcune grosse armi da taglio da collezione, che però hanno abbandonato, probabilmente dopo che un vicino di casa ha notato dei movimenti sospetti, dando l’allarme. Al rientro a casa, il proprietario si è ritrovato le stanze completamente messe a soqquadro. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.