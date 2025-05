Allarme in centro: "La bacheca socialista è sparita nel nulla"

È misteriosamente sparita la storica bacheca socialista "Avanti", che era stata installata mezzo secolo fa sotto i portici del centro di Bagnolo ad opera di Armando Carboni, militante del Psi, recentemente scomparso. La bacheca, da tempo usata per comunicazioni di associazioni, istituzioni e privati cittadini, rappresenta una testimonianza storica di una persona molto amata in paese. Nel suo piccolo quella bacheca rappresenta da tempo uno spazio di informazione al servizio del bene comune, apprezzato dai bagnolesi. Tempo fa alcuni vandali avevano danneggiato la bacheca, rompendo la copertura in plexiglas. Alcuni cittadini bagnolesi hanno segnalato la sparizione della bacheca, chiedendo informazioni sulla sua destinazione.

Sull’argomento interviene il gruppo Bagnolo Bene Comune: "La riparazione era in previsione dopo il Primo Maggio, proprio per continuare la funzione della bacheca. Se chi l’ha rimossa (magari per ripararla, ci piacerebbe illuderci, e non per ulteriore, ottuso vandalismo) volesse ora farla ritrovare, farebbe cosa utile e gradita. Innanzitutto alla famiglia Carboni, che non mancherebbe di apprezzare".