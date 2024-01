Allarme in zona Peep, forte odore di bruciato: "Solo un infortunio"

Ha preso fuoco un arredo sintetico, che ha rischiato di provocare parecchi danni all’interno di una abitazione. È accaduto l’altra sera a Poviglio. Alcuni cittadini residenti in zona Peep hanno segnalato un forte odore di bruciato, temendo qualche incendio abusivo di rifiuti di plastica. Immediata la mobilitazione del sindaco Cristina Ferraroni, la quale ha segnalato la questione ai carabinieri. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che era avvenuto un incidente domestico, con i residenti che avevano portato all’aperto l’oggetto bruciato, per mettere in sicurezza l’abitazione. "Non è stato alcun gesto di malintenzionati – ha poi spiegato il sindaco – ma un infortunio che ha rischiato di avere conseguenze più gravi".