Allarme in zona stazione. Tenta di sferrare un pugno poi minaccia i poliziotti

L’intervento delle Volanti della Questura in viale IV Novembre, in zona stazione a Reggio, lunedì sera dove era stata segnalata l’ennesima rissa, è sfociata in un’aggressione agli agenti ad opera di un uomo di 27 anni, che si trovava insieme ad altri due giovani extracomunitari identificati sul posto e ritenuti coinvolti nel violento diverbio. Al momento dell’accertamento i tre stranieri apparivano agitati ma non particolarmente aggressivi. Sembravano essersi calmati dopo la rissa avvenuta poco prima.

Il 27enne, però, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, improvvisamente si è trasformato in una persona potenzialmente pericolosa, dando in escandescenza e urlando, anche per gli effetti di un possibile abuso di alcolici.

Durante l’accertamento, infatti, il giovane extracomunitario si è rivolto agli agenti con minacce e frasi non proprio amichevoli, tentando pure di sferrare un pugno al volto a uno dei poliziotti, il quale per fortuna è stato agile a schivare il colpo. Subito dopo, lo stesso straniero si è allontanato di qualche metro per poi afferrare un espositore pubblicitario con il quale ha minacciato di colpire gli agenti. I poliziotti, mantenendo la calma di fronte a quella situazione che poteva diventare di emergenza, sono riusciti ad avvicinarsi all’individuo, che alla fine è stato fermato, non senza fatica. In breve tempo è stato tranquillizzato per poi essere accompagnato negli uffici della Questura cittadina. Al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. E poco dopo lo stesso 27enne è tornato in libertà.