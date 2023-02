Allarme odore di gas nella zona delle medie La causa era un’avaria

Allarme a Fabbrico, nella prima serata di ieri, dopo che da alcuni cittadini era scattata la segnalazione di un forte odore di gas nella zona delle scuole medie del paese. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Guastalla, per poter effettuare delle verifiche tecniche. Si è scoperto che, effettivamente, era stato avvertito odore di gas nelle vicinanze della scuola. Ma una volta sul posto, la squadra del 115 è riuscita a risolvere il problema, dovuta a un’avaria che alla fine non ha reso necessario l’intervento dei tecnici di Ireti, a loro volta allertati. Inizialmente la situazione era considerata a rischio, tanto da mobilitare sul posto anche una pattuglia della polizia locale della Pianura Reggiana, pronta a evacuare la zona e chiudere al traffico le strade adiacenti, ovviamente per motivi di sicurezza e prevenzione. Solo dopo alcune decine di minuti l’allarme è rientrato, senza danni e senza provocare disagi ai residenti nel popoloso quartiere, situato nel centro fabbricese.