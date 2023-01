Allarme per un uomo a terra

Quando lo hanno visto a terra, privo di sensi, si è pensato a un possibile investimento di pedone ad opera di un veicolo, con il conducente che doveva poi essersi allontanato. Si è poi scoperto che non si trattava di un incidente, ma di un uomo di origine straniera, in preda ai fumi dell’alcol, ma che era stato lasciato fuori casa dai suoi familiari, in quanto era in evidente stato di ebbrezza. E’ accaduto l’altra sera a Luzzara.

Sono arrivati ambulanza, autoinfermieristica, forze dell’ordine. Dopo le prime cure, l’uomo ha dato qualche segno di ripresa ed è stato portato al pronto soccorso di Guastalla, per completare gli accertamenti e valutare eventuali traumi riportati in possibili cadute favorite da carente equilibrio generale dovuto agli effetti dell’alcol. Non risulta in pericolo di vita.