Allarme pirati della strada: 95 casi in un anno

"Pirati" in aumento sulle strade di Reggio. È ciò che emerge dal report delle attività svolte nel 2022 dalla polizia municipale, presentato ieri in occasione della festa di San Sebastiano, patrono del corpo. In particolare l’anno scorso sono stati 95 gli automobilisti che – a fronte dei 78 del 2021 – sono scappati dopo un incidente. In 18 di questi casi si sono lasciati dietro anche dei feriti. Tutti comunque stati alla fine individuati e sanzionati o denunciati per omissione di soccorso. Il comandante Stefano Poma considera tuttavia "drammatica" la situazione dell’incidentalità stradale che, dopo la parentesi della fase acuta del covid, è tornata a innalzarsi superando i livelli del 2019. Nel 2022 ci sono stati infatti 2.257 incidenti (con una media di sei al giorno) per cui la polizia locale è intervenuta. In 740 casi gli agenti hanno assistito i coinvolti nella constatazione amichevole e in 801 sinistri non ci sono stati feriti. Sono però state 879 le persone che hanno riportato lesioni (coinvolte in 709 incidenti) e 10 i morti in nelle sette collisioni fatali. Tra le cause dell’incidentalità il mancato rispetto della distanza di sicurezza e l’elevata velocità, ma anche la guida- in oltre 100 casi sotto...