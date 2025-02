Allarme sicurezza: il ministro Piantedosi domani sarà in città

Reggio Emilia, 13 febbraio 2025 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Reggio Emilia domani, venerdì 14 febbraio, per presenziare alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro si terrà alle 17.30 in Prefettura e affronterà il tema delle misure adottate per il

controllo del territorio.

La visita del ministro segue la visita del sindaco Marco Massari a Roma e l'introduzione della ‘zona rossa’ da parte del prefetto Maria Rita Cocciufa, in vigore dal 10 febbraio fino al 30 aprile, che prevede restrizioni in alcune aree della città. In queste zone, le forze dell’ordine avranno la facoltà di allontanare persone che adottano comportamenti molesti o minacciosi per il quieto vivere. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle strategie di sicurezza e sull’impatto delle nuove misure.