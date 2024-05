Allarme sicurezza in città. La Guatteri rilancia il tema: "Basta risse e aggressioni. Si ricorra all’esercito"

"Risse, persone accoltellate e perfino una mamma aggredita in pieno pomeriggio in un parco mentre passeggiava con i suoi bambini; siamo inondati di notizie che descrivono episodi di delinquenza e microcriminalità a confermare quanto i cittadini di Reggio lamentano da anni: la nostra non è più una città sicura". A ribadirlo è Alessandra Guatteri, candidata nella lista civica di Giovanni Tarquini a rappresentare il pensiero del centrodestra sull’annoso tema sicurezza. "Come cittadina reggiana mi chiedo se in Comune stiano aspettando la tragedia di grandi proporzioni, per poi agire dopo avere scaricato le colpe sul caso. La famosissima ‘percezione’, con la quale il Pd negli ultimi dieci anni ha deliberatamente mistificato una situazione che andava sempre più degenerando, adesso è manifesta".

Ecco perché secondo l’ex candidata grillina, "è importantissimo che in questa tornata elettorale anche a Reggio si inizi a praticare una sana alternanza politica, che consenta di iniziare ad affrontare i problemi di sicurezza in maniera concreta, ammettendo la situazione senza giri di parole. Non possiamo accettare di avere paura nella nostra città e di essere tentati di rimanere in casa per evitare problemi a noi e ai nostri figli. Non possiamo darla vinta ai delinquenti".

Venendo poi ad alcune proposte del programma elettorale di Tarquini: "Le idee della nostra coalizione per quanto riguarda la sicurezza è molto preciso e concreto e va dall’adesione al progetto ‘strade sicure’ con il coinvolgimento dell’esercito, al rafforzamento dei presidi di polizia, all’aumento della videosorveglianza. Occorre agire presto e subito. Questa volta i reggiani hanno la possibilità di cambiare votando Giovanni Tarquini".

A maggior ragione, ribadisce Guatteri, dopo gli ultimi episodi che hanno coinvolto la città: "La notizia di domenica dell’aggressione a una mamma in pieno pomeriggio in un parco, rende definitivamente Reggio un posto pericoloso. Ieri notte, un uomo è stato trovato ferito per strada, ci sono continuamente risse in zona Giardini e, per quanto riguarda la stazione ormai non c’è più niente da aggiungere al degrado dilagante che si registra. Noi donne abbiamo paura a uscire di sera in certe zone e adesso dobbiamo avere paura anche di giorno, cosa che è assolutamente inaccettabile".

