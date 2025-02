Allarme spaccate, furto da 4mila euro a La Buteiga

Reggio Emilia, 3 febbraio 2025 – Altro giorno, altro furto con spaccata in una delle attività del centro storico. A chiamare la polizia ieri mattina verso le 9 è stata una cittadina che stava camminando lungo via San Carlo, vicino a piazza Fontanesi, e ha notato la vetrina del locale La Buteiga in frantumi. Tra prodotti e soldi contanti portati via, ammonta a qualche migliaia di euro il valore stimato da uno dei titolari, Marcello Ruffa. Cifra che, tra l’altro, esclude il danno alla porta d’ingresso.

Il fatto è successo “presumibilmente tra le 4 e le 5 del mattino, da quello che ci ha detto la polizia – riferisce Ruffa –. Ci hanno avvisato verso le 9 perchè una ragazza che passava di qua ha visto la serranda divelta e ha chiamato. Sono arrivato qui pochi minuti dopo”. All’appello mancano “qualche prosciutto, qualche culatello, delle forme di formaggio e alcune bottiglie di vino. Oltre ai soldi che erano nel fondocassa”. Un danno economico che si aggira attorno ai 3.500/4.000 euro “e ancora c’è quello della porta, da quantificare con l’assicurazione”.

Diverse attività commerciali e di ristorazione del centro, purtroppo, possono ormai raccontare storie simili. Nella lunga lista rientrano anche locali proprio davanti a La Buteiga, ovvero Cartoleria Minerva e la Gastronomia San Carlo, visitata dai ladri proprio a pochi giorni dalla sua inaugurazione, i primi giorni di novembre 2024. Non è stata risparmiato nemmeno il supermercato Coop di via Ariosto.

“La situazione è diventata insostenibile – dice Ruffa –. Due settimane fa abbiamo avuto un incontro il Comune, ci hanno detto che loro non percepiscono il pericolo che c’è a Reggio. Cosa che ci dà molto fastidio. Per fare un ragionamento del genere, secondo me, o non si leggono i giornali o non si vive qui”. Considerando inoltre che, se è vero che ci sono aree del centro meno frequentate e più facilmente prese di mira, tutti i furti appena citati sono avvenuti “in una zona del centro poi che è molto trafficata” considera il titolare.

Non solo i furti nei locali, anche quelli a danno di privati cittadini non mancano, con i proprietari di auto che si ritrovano i finestrini rotti per portare via anche poche monete. Il fatto che in centro venga meno gente alimenta la possibilità di furti e, d’altra parte, l’aumento dei furti scoraggia la frequentazione del centro. Il classico gatto che si morde la coda, un’impressione condivisa da molti. “Lo percepiamo anche da quello che dicono i clienti – conclude Ruffa –. Hanno paura anche solo di parcheggiare nelle zone qui attorno, visti gli atti vandalici. Il centro si sta svuotando proprio per questo: non c’è la sicurezza che loro sperano”.