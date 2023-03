Allarme sul Po, ma è una simulazione

Durante un’emergenza, come una piena del fiume Po, è importante non solo che siano coordinati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la Protezione civile. E’ importante che siano coordinati anche i funzionari degli enti pubblici, i tecnici comunali, gli agenti di polizia locale, sindaci, assessori, consiglieri comunali. Per questo è stato organizzato un incontro a più fasi, nelle varie zone della Bassa Reggiana, per illustrare tutte le dinamiche che si possono presentare in caso di emergenza o di calamità naturale.

L’ultimo della serie si è svolto ieri a Gualtieri, a palazzo Bentivoglio, con esperti della Protezione civile regionale e volontari del territorio locale, funzionari pubblici e tecnici comunali (nella foto a fianco). Perché se è vero che occorre effettuare controlli agli argini, nelle zone golenali, garantire la sicurezza delle persone, ci sono possono essere anche casi in cui diventa necessario evacuare animali, aziende agricole, materiali potenzialmente pericolosi. E qui diventa basilare conoscere bene ogni situazione: cambia molto se un’azienda agricola deve evacuare solo animali da cortile oppure numerosi bovini… E conoscere bene le procedure tecniche diventa importante, anche in vista di possibili risarcimenti di danni da calamità naturali. Durante la simulazione è stato testato un nuovo sistema di allertamento.

a.le.