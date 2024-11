Allarme: troppi morti sul lavoro: "Questo è un bollettino di guerra". Sindacati verso lo sciopero

I dati Inail sull’aumento degli infortuni, e soprattutto dei morti, sul lavoro, sono impietosi.

E secondo i sindacati non solo è finito il tempo delle parole, ma è ora di cambiare anche i modelli produttivi in generale. Lo sostengono, in particolare, Cgil e Uil che definiscono la situazione "un bollettino di guerra" e contro questo fenomeno andranno allo sciopero generale per evitare il rischio che "possa venire percepito come fisiologico, ma che fisiologico o normale non può essere considerato". E da cui nemmeno il modello emiliano-romagnolo che, secondo le due sigle sindacali, "sembra scricchiolare", è immune; pure nel reggiano dove secondo le cifre Inalil "la musica non cambia e le morti sono drammaticamente aumentate se confrontate con il 2023.

"Il modello produttivo è malato - dichiara in proposito Cristian Sesena, segretario generale della Camera del Lavoro reggiana - con un Governo che ripete come un mantra che non bisogna disturbare chi produce", ma che però "lo fa comprimendo diritti e salari, peggiorando le condizioni di chi lavora a partire dalle norme a tutela della salute e sicurezza che sono sempre più ritenute un costo e non un investimento".

Da qui lo sciopero generale, indetto per il 29 novembre, "anche e soprattutto – prosegue Sesena – in difesa della dignità e contro un modello produttivo che si regge sullo sfruttamento delle persone".

L’impegno del sindacato anche sul piano locale non sembra mancare, con tavoli di lavoro che hanno condotto all’imminente apertura di uno Sportello Salute e Sicurezza sul Lavoro. Servono però altri interventi normativi che solo il Governo può mettere sul tappeto.

"Da tempo ci stiamo battendo – sottolinea sul punto Roberto Rinaldi, coordinatore Uil di Reggio – per raggiungere un obiettivo di civiltà che è sintetizzabile nello slogan: zero morti sul lavoro. Assieme alla Cgil chiediamo l’introduzione del reato di omicidio colposo sui luoghi di lavoro per gli imprenditori che si rendono responsabili di violazioni che provochino la morte dei propri lavoratori".

Ognuno di essi – aggiunge Rinaldi – "ha diritto di tornare sulle sue gambe a casa finita la propria giornata di lavoro. È importante altresì fare di più per rendere persone i tanti lavoratori fantasma, che lavorano in nero, che sono sfruttati, pensiamo quindi che sia necessario aumentare i controlli e gli ispettori".

Per sostenere le ragioni dello sciopero, Cgil e Uil invitano alla massima mobilitazione "contro questa strage troppo silenziosa" aderendo, in particolare, alla manifestazione regionale che si terrà a Bologna.

g. g.