Allarme truffe a danno di anziani

Allarme truffe agli anziani: l’amministrazione comunale di Canossa mette in guardia i cittadini dopo che i carabinieri della stazione di San Polo hanno segnalato che negli ultimi giorni sono stati registrati diversi casi di raggiri a pensionati. A compierli sono stati individui che si presentano a casa delle vittime spacciandosi per finti carabinieri oppure come addetti di Iren incaricati di svolgere dei controlli. Si raccomanda a tutti i cittadini di porgere la massima attenzione e, se si hanno parenti o amici anziani, di vigilare sulla loro incolumità. Per informazioni o segnalazioni, si può contattare il 112 oppure la casarema di San Polo d’Enza al numero: 0522/873143. f.c.