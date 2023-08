Allarme truffe e raggiri agli anziani Attenzione al ’finto incidente’

Ha ricevuto la telefonata da parte di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine inducendo una 70enne, a credere che la propria figlia, fosse rimasta coinvolta in un incidente stradale e che al fine di definire e chiudere la pratica era necessario pagare immediatamente la somma di 6.500 euro. L’uomo riferiva alla povera malcapitata, che da lì a poco, sarebbe passato un incaricato a casa per ritirare i soldi. Poco dopo la conversazione telefonica, bussa alla porta dell’abitazione dell’anziana uno sconosciuto che so spaccia per l’incaricato. L’anziana non avendo con sé contanti, molto preoccupata per le sorti di sua figlia, consegnava al malvivente monili in oro per un valore di 3mila euro. Una volta ottenuti, l’impostore si è dileguato. Un episodio accaduto pochi giorni fa a Scandiano, denunciato ai carabinieri che ora stanno cercando di identificare i responsabili.

Si riaffaccia nel reggiano la collaudata tecnica architettata da malviventi, l’ennesimo escatomage truffa. Per questo, il comando provinciale dell’Arma rinnova la campagna di sensibilizzazione anti-raggiri dal titolo "Non aprite quella porta" rivolta in particolare agli anziani. Un decalogo con consigli utili per scampare alle truffe.

• non aprire agli sconosciuti e non farli entrare in casa. Diffidare degli estranei soprattutto se siete soli in casa;

• non mandare i bambini ad aprire la porta;

- prima di aprire la porta, controllare dallo spioncino e, se si ha di fronte uno sconosciuto aprire con la catenella attaccata;

• in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedere che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino;

• prima di far entrare estranei, accertarsi della sua identità ed eventualmente farsi mostrare il tesserino di riconoscimento. Prima di farlo entrare comunque telefonate all’ufficio di zona dell’Ente per verificare la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice;

• tenere a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, ecc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità;

• non dare soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;

• mostrare cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;

• se inavvertitamente si apre la porta ad uno sconosciuto non perdere la calma. Invitarlo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta.