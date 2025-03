Allarme vandalismi nei parcheggi

Sono sempre più frequenti furti e vandalismi, oltre a truffe, nei parcheggi aperti al pubblico, in particolare quelli annessi a centri commerciali o supermercati in generale. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli episodi – alcuni segnalati pure sui canali social locali – avvenuti nel parcheggio della Coop a Correggio, oltre che al centro commerciale nella vicina Rio Saliceto. Solitamente si tratta di furti con rottura del vetro di uno dei finestrini oppure con forzatura di una portiera, molto spesso con bottini di scarsissimo valore.

Ad eccezione dei furti con destrezza messi a segno con il sistema della distrazione della vittima da parte di un complice del ladro che approfitta del momento opportuno per arraffare borsette e portafogli. E non è finita qui. Di recente sembrano aumentare anche le segnalazioni di vandalismi ai danni di auto in sosta.

A Reggiolo, nel parcheggio del supermercato Conad, l’altra sera almeno una delle auto in sosta nel parcheggio è stata fatta bersaglio di sassi, con gravi danni al vetro.

"Mi sono ritrovata l’auto in queste condizioni all’uscita dal lavoro – ha dichiarato la proprietaria in un messaggio in cui ha pure diffuso la fotografia di quanto accaduto – e chiedo alle autorità locali di effettuare maggiori controlli. Non è possibile che accadano questi episodi. E lo stesso è accaduto l’altra sera a un’altra ragazza". Dunque, episodi legati non solo all’azione di ladri e di truffatori, ma anche a vandalismi che spesso vedono protagonisti dei gruppi di giovanissimi.

Antonio Lecci