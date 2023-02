Allarmi e timori per i dipendenti della Grande Pastai

Continua l’attesa per i 54 lavoratori del raviolificio ex Bertarini di Sesto Cremonese, ancora in attesa della cassa integrazione dipendenti della Grandi Pastai Italiani di Correggio da dove, finora non risulta inoltrata al Ministero dello Sviluppo economico la domanda per la concessione della cassa integrazione straordinaria in deroga. Un ritardo che sembra essere dovuto ai tempi della burocrazia più che a volontà dell’azienda.

I sindacati attendono di essere convocati al più presto, in teleconferenza, per concordare le procedure necessarie per sbloccare i fondi destinati ai lavoratori rimasti senza occupazione, in modo improvviso. Si spera che l’ammortizzatore sociale possa durare almeno tutto il 2023. Inoltre, risulta che saranno regolarmente pagati gli stipendi di gennaio. E alcuni lavoratori, riusciti a trovare un’occupazione alternativa, si licenzieranno autonomamente. Ovviamente la vicenda viene seguita con attenzione pure dai lavoratori della sede di Correggio.