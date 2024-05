All’Asioli il batterista Gatto

Entra nel vivo la rassegna "Correggio Jazz", al teatro Asioli, dove stasera alle 21 si esibisce il batterista Roberto Gatto con il suo recente progetto artistico "Time and Life. La musica di Tony Williams". Gatto è da tempo impegnato in attività da leader: ha creato trii, quartetti, quintetti e anche formazioni più ampie, lavorando spesso su progetti sapientemente costruiti, come il nuovo omaggio, in quintetto, a Tony Williams, batterista tra i più venerati della storia del jazz internazionale, capace di percorrere territori inesplorati e di concepire la musica in modo totalmente aperto e che, dopo l’esordio, appena diciassettenne, nel leggendario quintetto di Miles Davis, fonda alla fine degli anni Sessanta i "Lifetime", formazione con la quale anticiperà le sorti del jazz elettrico, assieme a John McLaughlin e Larry Young.