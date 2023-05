All’Asioli il concerto ’In the Moment’

Stasera alle 21 la rassegna Correggio Jazz,

al teatro Asioli, propone il concerto "In the Moment" con Fabrizio Puglisi al pianoforte, Stefano Se e Zeno De Rossi alla batteria impegnati come Rope Trio, seguito dal live del Koro Almost Brass Quintet con Fulvio Sigurtà a tromba e flicorno, Cristiano Arcelli al sax contralto, Giovanni Hoffer al corno francese, Massimo Morganti al trombone e Glauco Benedetti alla tuba.

Attivo dal 2002, il Rope Trio ha definito un suo personale approccio al concetto del piano trio, depurandolo da ogni virtuosismo.

Il Koro Almost Brass Quintet muove i suoi primi passi sulla scena live, ma i suoi componenti sono ben noti, trattandosi di alcuni tra i più interessanti e affermati musicisti jazz italiani.

a.le.