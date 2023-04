All’Asioli Marta Cuscunà racconta le donne

Alle 20,30 al teatro di Correggio va in scena "La semplicità ingannata: satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne", ispirato alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine, con Marta Cuscunà. Un testo sulla voce di giovani donne che nel Cinquecento lottarono contro le convenzioni sociali, rivendicando libertà di pensiero e critica verso la cultura maschile. Parla del destino collettivo di generazioni di donne e della possibilità di farsi "coro" per cambiarlo.