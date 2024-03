All’Asioli ’Top Girl’, il prezzo da pagare per fare carriera

Stasera alle 20,30 al teatro di Correggio va in scena "Top Girls", un testo di Caryl Churcill interpretato da Corinna Andreutti, Valentina Banci, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Martina De Santis, Simona De Sarno, Sara Putignano, per la regia di Monica Nappo. Lo spettacolo si apre con la folgorante "cena immaginaria" di festeggiamento per la promozione di Marlene, donna inglese in carriera, cui partecipano personaggi femminili di epoche diverse, reali e fantastici, tutte donne che sono riuscite a ottenere successo nel mondo degli uomini, ma sempre pagando un prezzo molto caro. Manager di una azienda di selezione del personale, Marlene prevarica e esercita il suo potere, soddisfatta della sua ascesa sociale.