All’Asioli tributo ai Pink Floyd

Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena un mix di musica e teatro con "Wish yoy where here syd", un tributo ai Pink Floyd con Francesca Mercury nella parte di storyteller e con la partecipazione di Aldo Carboni nel ruolo di Syd Barret. Per l’occasione viene proposto un concerto speciale per celebrare i cinquant’anni di un disco di enorme successo internazionale come "Wish you where here" (1975-2025), accompagnato da un’intervista immaginaria a Syd Barrett, poeta sonoro dei primi Pink Floyd. Sul palco, in questo tributo molto particolare, anche la tribute band Sequencer, a cui sono affidate le esecuzioni dei brani dello storico gruppo. Evento a scopo benefico, a favore dell’associazione Sa.Re per l’acquisto di un ecografo da donare al reparto di Medicina Prima dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Ingresso unico a 20 euro. Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del teatro Asioli oppure online sul sito Vivaticket.