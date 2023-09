All’asta la villa del magnate Marusi Guareschi

di Francesca Chilloni

Va all’asta per poco più di 1 milione di euro la splendida villa del vulcanico imprenditore parmense Rodolfo Marusi Guareschi, salito alla ribalta delle cronache locali e nazionali, per aver fondato la Repubblica della Terra, un’entità politica sovrannazionale, con tanto di propria Carta costituzionale e moneta corrente, il Dhana. A capo di una costellazione di società fittizie, dai primi anni Duemila venne travolto da uno tzunami di procedimenti penali, non dopo verifiche fiscali e contributive a tappeto sulle sue spericolate attività in varie regioni italiane. Sede della holding Carisma spa, l’immobile messo all’asta al termine di un lunghissimo iter - tra processi per truffa e false fatturazioni, ipoteche, pignoramenti e fallimenti - altro ancora si trova lungo la via Emilia (lì denominata via XXV Aprile) a due passi dal centro storico santilariese.

È composto dall’antico edificio padronale ristrutturato, di ben 1.593 mq, che era adibito ad uffici, sale di rappresentanza e business school: tre piani più cantine, con soffitti a volta ed affrescati, pavimenti di marmo e parquet. Lì Marusi Guareschi ed i suoi stretti collaboratori elaboravano le loro creative iniziative finanziarie, e progetti come l’auto volante con motore a contro-reazione e la copertura del pianeta con decine di satelliti per telecomunicazioni legata alla (mai nata) Repubblica della Terra. Sempre all’asta anche box, la bella palazzina rurale ristrutturata ed adibita a sette abitazioni (cinque maisonettes e due appartamenti), e lo straordinario parco con i suoi viali alberati tante volte percorsi dalla Guardia di Finanza in entrata con ordinanze da eseguire e in uscita con chili faldoni, documenti e scatoloni. Era una galassia di società (oltre 490 nel 1986) quella che gravitava attorno alla Maguro e alla Carisma, le ’portaerei’ del Berlusconi di Sant’Ilario (come negli anni d’oro veniva definito).

Sui pilastri del bel cancello della villa risaltano ancora le targhe e i campanelli delle iniziative più eclatanti lanciate dalla metà degli anni ’80. L’ultimo arresto di Marusi Guareschi risale al dicembre 2018 quando venne posto ai domiciliari per scontare una pena di 5 anni e 11 mesi di reclusione, per bancarotta fraudolenta commessa nel reggiano. In precedenza, era stato arrestato nel giugno 2016 per un’altra bancarotta fraudolenta del 2002, in provincia di Cagliari. La Maguro invece è stata dichiarata fallita il 4 settembre 2015 dal Tribunale di Parma, a seguito di un ricorso di Equitalia Centro per un preteso credito di oltre 214 milioni di euro.

Marusi è stato precursore di un certo modo creativo di fare finanza ed economia - giocando sulle operazioni infragruppo e sui benefici concessi a chi fondava società in aree depresse - ma anche delle cripto valute: il suo Dhana era un po’ questo. E anche la politica-spettacolo non gli dispiaceva: si presentò alle elezioni politiche ’96 con la lista Rinnovamento (sfidando in tribunale Lamberto Dini, e finendo nei guai per aver raccolto false firme). Contro Silvio Berlusconi invece chiese il sequestro dei beni nel 2011 a seguito dello scandalo Ruby Rubacuori che, a suo dire, gli aveva mandato in fumo la firma di un grosso contratto. Inoltre intentò una causa contro Mediaset perché riteneva aver sofferto a causa di servizi maliziosi di Striscia La Notizia.