Allattamento materno, eventi a Reggio Emilia e provincia

Reggio Emilia, 3 ottobre 2023 - Fino all’8 ottobre a livello internazionale si celebra la Settimana per l’allattamento materno, promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per sensibilizzare sull'importanza e il valore di questa pratica. Il tema di quest’anno è “Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. Il focus è posto sull’importanza di istituti quali il congedo retribuito, il sostegno sul posto di lavoro e le nuove normative sulla genitorialità. Anche nel Reggiano non mancano gli eventi promossi da varie istituzioni, enti pubblici e privati. Venerdì 6 ottobre alle 18 ai Chiostri della Ghiara a Reggio si parla di “La fine dell’allattamento: un passaggio da vivere e decidere insieme” con l’ostetrica Marianna Garsi. Il 7 ottobre alle 10 al centro sociale La Mirandola letture a cura delle Galline volanti e inaugurazione dello spazio Baby Pit Stop, alle 16,30 a palazzo dei Musei incontro su “Allattare è… un gran lavoro”. Domenica 8 ottobre dalle 10 alle 13 set fotografico al Baby Pit Stop. Inoltre, al Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia letture dedicate ai futuri e neo genitori, giovedì 5 ottobre alle 17 letture alla Biblioteca comunale “Sognalibro” di Casalgrande, sabato 7 ottobre alle 10,45 letture alla Biblioteca comunale Salvemini di Scandiano. Sabato 7 ottobre alle 10,3 0 all’ospedale di Correggio si parla di “Allattamento e lavoro” con l’ostetrica Valentina Zanin e la psicologa Roberta Losi. Alle 10 alla Pineta Monte Bagnolo di Castelnovo Monti riflessioni e letture itineranti con le ostetriche di Latte e Coccole, a Montecchio esposizione di consigli “Da mamma a mamma”, alle 10 alla Casa di comunità di Montecchio la proiezione del film “Nove mesi dopo” e letture per bambini, a palazzo ducale di Guastalla alle 10 “I nove mesi dopo” con il regista Maia Grazia Contini. Mentre alla biblioteca comunale di Scandiano ci sarà un incontro su “Tutela dell’allattamento al rientro al lavoro” con i rappresentanti della Camera del Lavoro, le ostetriche di Latte e Coccole e il coordinamento pedagogico.