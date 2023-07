Alle 12 si stappa: inizia la giornata alcolica dei gruppi di emarginati

Si stappa. Alle 12, sotto il portico laterale del Valli – quello affacciato su via Spallanzani – si aprono le bottiglie. Ma non c’è allegria, non c’è un brindisi, niente da festeggiare. C’è solo un gruppetto di persone problematiche, che in quest’angolo riparato – e nell’alcol – cercano rifugio.

Sembra scritto nel destino. Una situazione di degrado che si perpetua nei decenni. "Quand’ero una ragazzina, qui in piazza c’erano i tossicodipendenti", dice una signora che lavora in zona. Insomma: nei pressi dei giardini, in nessuna epoca si è respirata una tranquillità assoluta.

Col passare delle ore, oggi, la situazione peggiora. E se gli esercizi che chiudono in serata vivono il tran tran comune a tutto il resto del centro, da quelli che chiudono più tardi si esce "sempre in due alla volta, perché non c’è da fidarsi".

Ma è di notte che tutto cambia. "Si trovano qui gruppi di stranieri, girano tra piazza della Vittoria e l’isolato San Rocco. Bevono, ballano, mettono musica a tutto volume anche alle 4 del mattino, e purtroppo è diventato inutile, se non pericoloso, scendere in strada per parlare con loro, chiedere un po’ di rispetto per chi dorme".

Volano le bottiglie, volano le biciclette. Un furtarello è stato messo a segno anche nel Park Vittoria.

E’ curioso (e triste) come la nostra città – così impegnata sul fronte dell’integrazione – di notte sia attraversata da una cortina invisibile che divide il centro: nella zona di piazza Fontanesi la movida degli italiani; dai teatri alla stazione ferroviaria – Santa Croce e San Pietro – la movida degli ’altri’.

In piazza della Vittoria, la sera, ci sono anche tante famiglie perbene: mamme con bambini, soprattutto dal Marocco. Cercano il fresco che in casa non trovano.

Se gli chiedi perché rimangono sedute sulla pietra di Luserna e non al parco, sotto le piante, ti rispondono: "Al parco c’è brutta gente".