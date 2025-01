Alle 18 all’Arco l’incontro con l’autore. Andrea Accorsi

Alle 18, Librerie.coop All’Arco ospita l’incontro con Andrea Accorsi che presenta il suo libro "Nel nome del pane". Dialoga con l’autore Mariagrazia Marina Davolio. Syed vive con la sua famiglia nella periferia di Islamabad. Ha diciotto anni. Una notte viene svegliato dal rumore di colpi che battono sulla porta di casa. C’è un uomo armato, ha la divisa dell’intelligence pakistana, l’Isi. Raduna alla rinfusa un po’ di roba nel suo zaino e si butta dalla finestra sul lato opposto della strada. Nel mondo in frantumi che affronta durante gli anni vissuti in viaggio, in fuga come clandestino, smette sognare, aggrappandosi solo alla vita quotidiana come un atto sovversivo e, quando c’era, a un pezzo di pane. Seicentoquindici giorni e notti per attraversare la rotta dei Balcani a piedi e arrivare nel forno di Piero, in una Bologna che diventa la nuova terra.