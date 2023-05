Alle 18 si chiude “Jazz agli Orti”

La rassegna "Jazz agli Orti" al centro sociale Orti Spallanzani di via Arturo Toscanini a Reggio, propone oggi il su ultimo appuntamento, nell’ambito di un evento con protagonista la musica di ricerca, tra convivialità e scoperta di luoghi socialmente attivi della città. Alle 18 il finale è affidato ad Agnese Amico e Massimo De Mattia, nell’incontro tra due generazioni di improvvisatori dal nord est italico. "Jazz agli Orti" è curato da Nazim Comunale, poeta, musicista e critico per Il Manifesto, Blow Up e Giornale della Musica.