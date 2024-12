Alle famiglie buoni sconto da spendere nei negozi

Anche quest’anno il Comune di Reggiolo si prepara alle festività con "Natale locale", l’iniziativa pensata per sostenere il commercio del territorio offrendo buoni sconto alle famiglie. Dal municipio sono partite lettere destinate ai genitori con figli fino ai 26 anni d’età e tre buoni sconto da 5 euro ciascuno, per un totale di 15 euro. I buoni potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre per gli acquisti natalizi nei negozi di Reggiolo che aderiscono all’iniziativa. Ogni buono dal valore di 5 euro potrà essere utilizzato per una spesa minima di 15 euro.

"Visto il successo delle precedenti edizioni – spiega l’assessore comunale Ingrid Daolio – abbiamo deciso non solo di replicare l’esperienza degli scorsi anni, ma di rafforzarla estendendo a più persone la possibilità di avere a disposizione i buoni sconto. Le famiglie, con questa iniziativa, hanno un’agevolazione negli acquisti natalizi mentre le attività commerciali hanno più occasioni di vendita. Siamo convinti che sostenere il commercio locale sia un passo fondamentale per promuovere la socialità e moltiplicare le occasioni di incontro e condivisione".