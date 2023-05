Alle Poste faremo anche la carta d’identità e il duplicato della patente

Attualmente l’ufficio postale di Campagnola è in una fase di ristrutturazione, chiuso al pubblico. Ma una volta riaperto, probabilmente entro la fine di giugno, sarà operativo pure per rinnovo della carta d’identità, del passaporto, per certificati anagrafici, Isee, duplicati di patente. Campagnola è tra i primi paesi reggiani a essere inserito nel progetto Polis di Poste Italiane. Si tratta di un piano finanziato dal Pnrr che permette a Poste Italiane di ristrutturare i propri uffici in tutta Italia nei Comuni con meno di quindicimila abitanti per offrire la possibilità di accedere a servizi che al momento sono di competenza di Comune e Questura.

A partire dal prossimo giugno, infatti, alle Posta di Campagnola sarà possibile fare richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi, richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili, oltre che per certificati giudiziari, Isee, estratto contributivo, modello Obis per pensionati, certificazione unica, rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente. Piena soddisfazione viene espressa dal sindaco Alessandro Santachiara, "per un servizio importante che verrà garantito ai nostri cittadini".