Alle Poste più servizi per i cittadini

Al via alle Poste di Campagnola, di recente ristrutturate, il servizio per i cittadini legato al rinnovo della carta d’identità, del passaporto, l’accesso ai certificati anagrafici Isee, duplicati di patente. Campagnola è tra i primi Comuni emiliani ad attivare il progetto Polis di Poste Italiane. Da oggi è possibile rivolgersi all’ufficio postale del paese anche per denuncia di detenzione e trasporto di armi, richiesta di riemissione di codice fiscale, visure, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, deleghe soggetti fragili, certificazione unica e altro ancora.