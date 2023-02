"Alle società chiederemo programmi e meno pali"

"Il Piano Antenne presto approderà nella Sala del Tricolore", annuncia l’assessore delegato Carlotta Bonvicini,

Ma non bisogna farsi grandi illusioni: se l’amministrazione cercherà di mettere in campo nuovi strumenti per accrescere i margini di trattativa con le grandi compagnie telefoniche, "dobbiamo comunque rispettare una normativa sovraordinata", dice in premessa l’amministratrice.

"Chiaro che cerchiamo di avere più strumenti. Esempio: abbiamo inserito nel regolamento la richiesta, ai gestori, affinché presentino all’inizio dell’anno il piano di sviluppo che hanno sulla città. Oltre a questo, ci sarà l’invito perché vadano in coabitazione su un palo con altri gestori anziché costruirsi il proprio. Ma non sarà facile".

Possibile che il Comune abbia così poco potere decisionale?

"Queste infrastrutture vengono equiparate a quelle di pubblica utilità, come le fognature. Di positivo c’è che la nostra normativa in materia di emissioni è una delle più tutelanti d’Europa, prevede dei limiti inferiori di dieci volte. Poi è chiaro: sono infrastrutture molto impattanti, pali alti 32 metri, e capisco che la gente si preoccupi. Ecco: anche a me preoccupa di più l’impatto visivo".

Ma l’attuale trattativa con un gestore telefonico com’è?

"Ci può dire che ha necessità su un’area pubblica, e ci propone una zona. Ma può anche andare su un’area privata e chiedere al proprietario se è interessato ad ospitare l’installazione in cambio di un canone annuo di circa 68mila euro".

Una cifra allettante. Il Comune invece quanto incassa?

"Una volta anche 15mila euro annui. Ora circa 800 euro. Questo ha fatto sì che i gestori non abbiano più interesse ad utilizzare insieme le stesse infrastrutture; ora ognuno preferisce utilizzare la propria".

Però la gente si arrabbia. E crescono i Comitati.

"Quando sono scomparse le circoscrizioni a noi è venuto meno uno strumento utile di confronto. Ora abbiamo organizzato le consulte che ci aiuteranno in questo senso. Mi rendo conto che l’Albo pretorio non è uno strumento facile da consultare". Nel frattempo ho chiesto agli uffici di tenermi aggiornata: quando ci sono nuove richieste, informiamo i cittadini lasciando avvisi nella cassetta delle lettere. È accaduto di recente in via Assalini. Non abbiamo molti strumenti per contrastare le nuove installazioni, ma possiamo migliorare sul piano della comunicazione".

I cittadini di via Gozzano, per tutelarsi, hanno dovuto affrontare importanti spese legali. E si sono trovati contro anche il Comune.

"L’area di ricerca era in un quartiere molto denso e molto abitato. Posso dire che è stato fatto il possibile per ridurre l’impatto visivo. Per il resto, dispiace. Io sconsiglio sempre il ricorso al Tar, perché la normativa è abbastanza chiara".

a.fio.