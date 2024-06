Alleanza civica a Nicolini:: "Personalistico sarà lui..."

"Davvero divertente essere tacciati di personalismo da un politico appartenente al primo partito ‘personalistico’ della storia italiana...".

Giuliana Reggio, candidata sindaco di Alleanza Civica (che non ha raggiunto la soglia di sbarramento per entrare in Consiglio) non le manda a dire e risponde con sarcasmo al coordinatore provinciale di Forza Italia, Gianluca Nicolini. Il quale – sulle colonne del Carlino nel corso della scorsa settimana – aveva stuzzicato Alleanza Civica. Nell’intervista rilasciata al nostro giornale, dove rispondeva alle critiche del candidato azzurro per l’Europarlamento Antonio Cenini, aveva punzecchiato anche la formazione fondata da Cinzia Rubertelli. "Da sempre noi dialoghiamo con i civici. Ma il civismo non deve essere un’esperienza personalistica come è stata Alleanza Civica...", le parole esatte di Nicolini.

Alleanza Civica, lo ricordiamo, era entrata inizialmente in coalizione col centrodestra, supportando Giovanni Tarquini come candidato sindaco, presente tra l’altro fisicamente con Filippo Ferrarini – consigliere comunale uscente – all’evento lancio dell’avvocato all’Hotel Posta di tre mesi fa. Salvo poi arrivare ad un ‘divorzio lampo’ con tanto di porte sbattute. Tra le motivazioni di rottura del patto, sicuramente una composizione delle liste con quella di Alleanza Civica che sarebbe stata fagocitata dal listino di Tarquini. Ma soprattutto – la goccia che ha fatto traboccare il vaso – l’uscita choc sul 25 Aprile, poco gradita da Rubertelli e soci. E ora, il duello con Forza Italia che continua a distanza. La Reggio attacca infatti pesantemente Nicolini: "Fa parte dello stesso partito che in Sala del Tricolore è incapace di rinnovarsi. Quando si dice cercare la pagliuzza nell’occhio altrui dimenticando la trave nel proprio...".

Insomma, nel centrodestra dopo la batosta elettorale al primo turno, volano gli stracci. E questo non aiuta di certo né ad un’opposizione contro il centrosinistra in Consiglio Comunale per i prossimi cinque anni e neppure ad una ricostruzione della coalizione che appare ora pesantemente sfilacciata. E che se continua di questo passo, difficilmente potrà contare sull’apporto di Coalizione Civica, la quale comunque è chiamata a fare ammenda non riuscendo a replicare gli ottimi risultati del 2014 e del 2019.

dan. p.