Alleanza Civica apre al dibattito: martedì il confronto pubblico

A due anni dall’insediamento dell’attuale giunta comunale, a San Martino in Rio la lista di opposizione "Alleanza civica" organizza un incontro-confronto, in programma martedì 10 ottobre alle 21 in sala d’Aragona, nella rocca Estense, con la partecipazione dei consiglieri Luca Villa, Maura Catellani e Daniele Erbanni. "Sarà l’occasione – dicono gli organizzatori – per confrontarsi con i cittadini sullo stato del nostro Comune e tracciare un bilancio di questi ultimi due anni. Come sempre, oltre a una nostra presentazione della situazione che vediamo a San Martino in Rio, daremo la parola a tutti coloro che vorranno porre domande, riflessioni e osservazioni su temi di attualità locale, questioni irrisolte o proposte per migliorare il nostro paese".

Il gruppo di opposizione ritiene che vi sia stato troppo "immobilismo" da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi anni. Intanto, proprio a San Martino in Rio da domani sono previsti lavori di riasfaltatura stradale, che interessano in particolare via Modena, via Forche, via Provinciale per Reggio, oltre a via don Pasquino Borghi, via San Rocco, via Lemizzone.

Si provvederà poi a intervenire su via Fossa Annegata a Gazzata, oltre che con una pista ciclopedonale in via Carpi, oltre a nuovo percorso pedonale tra via Roma e via San Rocco Trignano. L’investimento complessivo dell’intervento è di circa 500 mila euro.