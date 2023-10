‘Alleanza civica’ fa il punto a San Martino in Rio: bilancio a 2 anni dalle elezioni

A due anni dall’insediamento dell’attuale giunta comunale, a San Martino in Rio la lista di opposizione "Alleanza civica" organizza un incontro, in programma stasera alle 21 in sala d’Aragona, nella rocca Estense, con la partecipazione dei consiglieri Luca Villa, Maura Catellani e Daniele Erbanni. Un’occasione per confrontarsi coi cittadini sullo stato del Comune e tracciare un bilancio di questi due anni.