Alleanza Civica fa il punto su edilizia scolastica e casa della comunità: "Il cantiere dell’assurdo, il Comune non si è scusato con le famiglie"

Finisce l’anno scolastico ed è tempo di bilanci. Per quanto riguarda il tema dell’edilizia scolastica a San Martino in Rio, i consiglieri di opposizione di Alleanza Civica, riflettono sulla realtà locale, anche in vista di un incontro sull’argomento: "Le problematiche non mancano, dal tetto di via Manicardi non ancora rifatto ai mega progetti della nuova scuola elementare, al cantiere fermo del Peter Pan, fino all’accrocchio di edifici di via Rivone. Mentre – dicono i consiglieri di opposizione Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – sembra volgere al termine il ’cantiere dell’assurdo’, quello della nuova Casa della Comunità, che presto dovrebbe essere aperta al pubblico. Ma è tutto oro quel che luccica? Tralasciamo i nostri dubbi e perplessità sul posizionamento della struttura, così come l’assurdità di collocare la struttura nella totale assenza di parcheggi nelle immediate adiacenze".

"Ora il Comune di San Martino in Rio ha invitato i genitori a un incontro per illustrare cosa sarà e cosa ci sarà nella nuova struttura – prosegue il gruppo –. Ma perché non convocare tutta la cittadinanza? Dopotutto stiamo parlando di una struttura che non sarà destinata solo ad alcuni ma a tutti. O, almeno, così sembra essere sulla carta. Incomprensibile quindi non incontrare tutti e subito. Inoltre, gli amministratori comunali avrebbero dovuto organizzare un incontro con famiglie, docenti e personale scolastico del plesso di via Rivone per chiedere scusa: per aver permesso lezioni costantemente disturbate da un cantiere posto a diretto contatto con la scuola, oltre che per essersi rimangiati la parola di “non fare nessun lavoro fino a quando tutte le classi non siano trasferite nel plesso di via Manicardi“. Delle scuse per un disagio tanto evidente e palese…".