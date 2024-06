Alleanza civica punge il centrodestra. I commercianti bussano a Massari

Si complimenta con il neosindaco Marco Massari "per la brillante vittoria elettorale, ottenuta addirittura senza ballottaggio". Ma Alleanza civica, rimasta fuori dal Consiglio comunale dopo aver ottenuto 933 voti (l’1,2% dei consensi), mastica amaro per la mancata alleanza col centrodestra, sfumata in corsa per l’esclusione di alcuni dei suoi esponenti nella lista di Giovanni Tarquini, che ha portato la lista a presentarsi da sola candidando a sindaco Giuliana Reggio. "Si dice che si debba imparare dagli errori, e noi, come Alleanza Civica, abbiamo imparato che non dobbiamo snaturarci cercando improbabili, fragili e non sempre attendibili alleanze partitiche" commentano dalla formazione creata dall’ex consigliera in sala del Tricolore Cinzia Rubertelli. "Noi siamo civici ed il civismo è la nostra forza, forza che si indebolisce quando, per volontà o per errate valutazioni, ci facciamo coinvolgere in avventure stile armata Brancaleone", aggiungono.

I civici precisano poi: "Vogliamo, per onestà intellettuale, ringraziare Alessandro Aragona (coordinatore reggiano di Fratelli d’Italia e primo per preferenze nel centrodestra), tra i pochi ad avere dimostrato coerenza e sensibilità alle nostre posizioni". Conclude quindi Alleanza civica: "Massari avrà cinque anni per migliorare la nostra città, noi avremo cinque anni per tenere alto il livello del controllo nei confronti degli atti della sua Giunta, e nel ricordare alla maggioranza le promesse elettorali". Un’azione che sarà però fatta "con uno spirito di collaborazione, remando a suo favore quando intenderà provvedimenti utili alla città, perché il fine ultimo di un civico è appunto e solo il bene del territorio".

Un altro gruppo civico si fa sentire e bussa alle porte di Massari. Si tratta di “MiglioraRE“, il comitato nato dai commercianti del centro che si oppone alla desertificazione dell’esagono. "Abbiamo cominciato l’impegno per la nostra città con un sit-in silenzioso. – dicono – Ora vorremmo aprire un dialogo con maggioranza e opposizione per trovare risorse e mettere in campo idee e progetti che possano dare nuova linfa al cuore della nostra città. Il centro storico non è un’isola. Farlo ripartire significherebbe promuovere la coesione sociale e lo sviluppo economico di tutto il territorio".