Alleanza Civica sosterrebbe Tarquini ma non un politico

Alleanza Civica al momento è in stand-by. Il gruppo che in Sala del Tricolore esprime il consigliere Filippo Ferrarini (che ha sostituito a metà mandato Cinzia Rubertelli) sta avendo dei dialoghi col centrodestra. Ma si vuole attendere il nome del candidato. Se sarà Tarquini, allora per affinità (il mondo di centro e cattolico) Allenza Civica sposerebbe il progetto. Qualche riserva in più se Fd’I, Fi e Lega schierassero un politico.