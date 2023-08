"Alleanza dem-M5s? Si può fare"

Le prove d’alleanza fra Pd e M5s passano anche dalla festa dem a Villalunga di Casalgrande dove giovedì sera è andato in scena un confronto tra le deputate Simona Bonafè (dem) e la pentastellata Chiara Appendino, ex sindaca di Torino alla sua primissima festa del Pd come ospite (tra l’altro anche il leader grillino Giuseppe Conte parteciperà a quella nazionale di Roma). Il dialogo – moderato dal nostro giornalista Daniele Petrone – si è concentrato sui temi di discussione nell’attualità politica, dal taglio dei fondi al Pnrr fino alla cancellazione del reddito di cittadinanza. "Questo strumento di sostegno doveva rimanere ed essere migliorato", ha detto Appendino che non ha nascosto con grande onestà intellettuale "l’errore, quando eravamo al Governo, di non aver saputo creare lavoro". Bonafè si è trovata spesso d’accordo – specie negli attacchi a Meloni – con la parlamentare e apre ad un’alleanza: "Insieme stiamo facendo una battaglia per il salario minimo, una condizione necessario per la dignità dei lavoratori, in un’epoca dove tanti faticano ad arrivare a fine settimana".