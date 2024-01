All’Eden il documentario sul mitico Cocoricò

Arriva al cinema Eden di Puianello domani, in doppia proiezione alle 19 e alle 21, con il regista Francesco Tavella in collegamento Zoom (solo per la seconda), il documentario ‘Cocoricò Tapes’, prodotto da La Furia Film (Cesena) e Sunset Produzioni (Forlì).

Dopo più di 20 città e 70 proiezioni, giunge nel nostro territorio il racconto della generazione X e degli anni ‘90 attraverso la rappresentazione del periodo d’oro della storica discoteca di Riccione, rivolto a chi c’è stato e lo ha vissuto in prima persona e ora ne ripercorre i fasti con nostalgia, ma anche a giovani e giovanissimi che ne sentono parlare per la prima volta.

Presentato in anteprima mondiale alla 59ª Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, ‘Cocoricò Tapes’ è il doc che punta i riflettori sulla direzione artistica di Loris Riccardi, quando il locale era un luogo attraversato da trasgressione e avanguardia artistica, tempio della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un rito collettivo. "Era una cosa che potevi vivere, potevi toccare, ma che non potevi narrare", lo descrive Riccardi, direttore artistico dal 1993 al 2006.

Non una rievocazione biografica, dunque, ma un viaggio visivo e sonoro nel decennio a cavallo tra la caduta del Muro e l’11 Settembre, attraverso i sogni e i desideri dei cosiddetti Boomers. Nato grazie al ritrovamento di vhs amatoriali girate all’interno del locale, ‘Cocoricò Tapes’ prova a restituire al pubblico l’esperienza di una notte al Cocco e di quel periodo, così folgorante e irripetibile. Lo fa con le musiche originali di Matteo Vallicelli unite al ricco materiale d’archivio inedito e alle interviste - dell’epoca e di oggi - ai volti protagonisti della Piramide, in un montaggio incalzante e immersivo che rapisce il pubblico per 67 minuti. Sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission, il documentario è scritto da Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna e il montaggio di Luca Berardi e Nervegna. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di più di 200 donatrici e donatori che, catturati dallo spirito del progetto, hanno deciso di partecipare. Già vincitore del Premio Sebastiano Gesù a Ortigia Film Festival, ora il film è in giro per le sale.

Lara Maria Ferrari