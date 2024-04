All’Einstein il murale dedicato allo scienziato

Volevano una scuola più bella e ci sono riusciti: sono i ragazzi dell’Istituto comprensivo (I.C.) Albert Einstein, che hanno dipinto un grande murale di sette metri per due, raffigurante il grande scienziato, a cui è intitolata la scuola. Ora, un eminente Einstein campeggia nel corridoio, che va dall’entrata all’ingresso della scuola elementare e media. Per la progettazione e il disegno, agli studenti dell’I.C. si sono affiancati quelli del liceo artistico Gaetano Chierici, con un Pcto. Il murale viene inaugurato, domani alle 11, all’Einstein, presenti i dirigenti Donatella Martinisi, Daniele Corzani, i docenti che hanno coordinato i ragazzi, Barbara Bondi, Emanuele Murdaca, e tutti gli studenti che hanno lavorato.

Il murale si apre col volto dello scienziato che legge, gli oggetti simbolo della sua vita e delle sue scoperte: un orologio, la bicicletta, una bussola, un compasso, un violino, una lampadina, una lavagnetta con la teoria della relatività e le frasi più note. Promosso dall’Einstein, il progetto è una concreta best practice della continuità fra diversi ordini scolastici, valorizzando idee e lavoro di studenti di diverse fasce d’età, promuovendo inclusione, condivisione di esperienze, in un ambiente di apprendimento dinamico e stimolante: opportunità unica per lo scambio di conoscenze e competenze. Il progetto ha permesso agli studenti di esplorare le proprie abilità artistiche, apprendere gli uni dagli altri collaborativamente. La dirigente Martinisi fa notare: "La valorizzazione della creatività e del protagonismo degli studenti sono elementi prioritari del progetto, che sarà replicato anche nei prossimi anni. L’iniziativa influenzerà positivamente la crescita e lo sviluppo degli studenti coinvolti perché posta anche e soprattutto in chiave orientativa. Il progetto contribuisce ad accompagnare verso scelte scolastiche e di vita gli alunni e le alunne degli ordini di scuola coinvolti e lascia un’impronta duratura all’interno della comunità scolastica dell’Einstein". Il dirigente Corzani sottolinea: "Interessante e proficua collaborazione con l’I.C. Einstein. Queste esperienze arricchiscono il percorso scolastico degli studenti e favoriscono una riflessione sui futuri percorsi scolastici con la presenza, il supporto e la guida di studenti più grandi già da tempo avviati agli studi artistici".

Il murale, con valenza didattica, istruisce gli studenti delle medie, delle elementari e delle superiori con una narrazione approfondita sullo scienziato, proposta dagli studenti stessi. Un codice QR code vicino al murale, consente ai visitatori di avere altri approfondimenti su Einstein, realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto, per l’Einstein vari alunni di tutte le classi delle medie, per il Chierici (indirizzo Arti figurative): VF: Mattia Adornini, Carlotta Biagini, Lucrezia Cigarini, Martina Delle Donne, Silvia Pendoli, Giulia Rivi; IVB: Raffaele Andrea Chiacchio, Leonora Esposito, Arianna Fornaciari, Greta Italiano, Jacopo Lamonica, Francesca Ligabue, Carlotta Mulè, Federico. Torreggiani, Francesca Zedda.